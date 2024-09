LITORAL NORTE

Ex-BBB Davi coloca casa para alugar; veja como é por dentro

O ex-BBB Davi Brito anunciou mais uma casa de praia para aluguel na Bahia. O baiano agora é dono de um imóvel no Condomínio Parque das Árvores, em Barra do Jacuípe, no Litoral Norte, e a estimativa de preço para um fim de semana é de R$ 3 mil.