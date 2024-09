A FAZENDA

Condomínio de luxo, lojas de marca e sem olhar preços: Raquel Brito fala como vida mudou após Davi ficar rico

Peoa lembrou da época que morava em barraco e economizava pra comprar uma roupa nova

Fernanda Varela

Publicado em 20 de setembro de 2024 às 18:05

Davi Brito e Raquel Brito Crédito: Reprodução

Raquel Brito abriu o jogo sobre a fortuna milionária conquistada pelo irmão, Davi Brito, após se tornar o campeão do Big Brother Brasil 24. Ela, que também topou participar de um reality e está na 16ª edição do programa A Fazenda, contou detalhes sobre a reviravolta financeira que a família experimentou após a fama do irmão.

A peoa afirmou que passou mal ao descobrir que o irmão estava milionário. "Quando ele se tornou milionário, eu passei mal e não acreditei. Minha vida já tinha mudado, já estava vivendo momentos incríveis, e meu irmão com um dinheiro que a gente nunca imaginou ter! Eu sou grata tanto a esse homem na minha vida. Minha mãe não tinha dinheiro para ter um mercado de merendas. Minha irmãzinha nunca teve nada do bom e do melhor. Meu irmão entrou no reality e nossa vida fez assim... A gente num condomínio fechado, com segurança, só gente branca andando no salto, e eu toda ralé, toda simples e eu 'o que eu tô fazendo aqui?'", revelou.

Raquel também relembrou a casa precária onde viviam, sem acesso a saneamento básico. "Minha mãe morava num barranco, a casa quase caindo... Eu digo a Davi: 'Para pra pensar em como o dinheiro mudou nossa vida'".

"Meu irmão olha para um terreno e diz 'quero comprar aquele terreno' e compra. Não tem mais terreno. Eu tava tão feliz quando vim para cá que comecei a comprar roupa sem olhar o preço. Antes, eu economizava para poder comprar uma roupa! Eu trabalhava o dia todo para ganhar um salário mínimo, para pagar aluguel, me manter."