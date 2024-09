APRENDEU COM O IRMÃO?

A Fazenda 16: Raquel Brito se isola e web percebe a mesma estratégia de Davi

Confinada no programa, a participante tem se comportado igual ao irmão no BBB

Isso porque, em menos de uma semana de reality show, a jovem foi flagrada isolada, conversando sozinha e até chorando pelos cantos da fazenda. Essas atitudes também foram observadas pelos internautas durante a participação do irmão dela no programa da Globo.

"Eu poderia estar em casa com meu cachorro, com a minha mãe...Tô me sentindo tão só, cara. Tão sozinha numa casa desse tamanho, cheia de gente. Que porra eu vim fazer aqui?", disse Raquel.

"Onde eu estava com a cabeça? Eu estaria em casa, exposta (...) As pessoas estão passando do limite. Não gosto de ficar assim, sensação no coração. Eu estou sentindo que vai rolar uma covardia comigo [...] Que burrice a minha. Chamei as pessoas para o jogo, numa parada que podia pensar sozinha".