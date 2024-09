DA BAHIA PARA O MUNDO

Do Rio Vermelho para o Rock in Rio: Sambaiana faz sua estreia no maior festival de música do Brasil

Banda formada por mulheres se apresenta nesta quinta (19)

Brenda Viana

Publicado em 19 de setembro de 2024 às 14:51

SAMBAIANA NO ROCK IN RIO Crédito: Redes sociais

A realização de um sonho. É assim que as meninas do Sambaiana encaram a participação no maior festival de música do Brasil, o Rock in Rio. Desde maio, quando anunciaram para os fãs que estavam confirmadas no evento, elas vivem a expectativa e agora o grande dia chegou.

Sambaiana no Rock in Rio Crédito: Divulgação

Ju Moraes, Grace Profeta, Lalá Evangelista, Marcinha BB, Marília Sodré, Rayra Mayara, Lorena Martins e Alana Gabriela desembarcam na cidade maravilhosa na tarde desta quinta-feira (19), para cantar no palco Global Viallage.

Para as sete mulheres chegarem até o festival, elas ralaram bastante no Carnaval de Salvador. Foi no Camarote 2222, da família de Gilberto Gil, que uma apresentação da Sambaiana foi vista por Zé Ricardo, vice-presidente artístico do Rock In Rio. Números foram trocados e a oportunidade foi dada, agarradame a responsabilidade lançada, já que era o nome de Salvador, do bairro do Rio Vermelho, sendo levado para o Brasil.

"Acredito que a responsabilidade, num lugar muito afetivo, leve e grato, toma conta nesse momento. Quando um evento como esse, que além de toda visibilidade, vem esse ano promovendo essa rede de encontros entre gêneros musicais variados, nos acolhe e permite levar não só Salvador, mas um pouquinho do nordeste para o mundo, é um sinal de que estamos no caminho certo. Então, só agradecer e levar música baiana para esse povo", diz Ju Moraes para o CORREIO.

Chegar no Rock in Rio sem intermédio de empresário, apenas no 'tete a tete' mostrando a música feita por mulheres nordestinas, LGBTs, negras, mostra a luta diária de quem vive de música. E falando nisso, Marília Sodré contou que na apresentação terá de tudo um pouco, mas claro, apresentando o "Sambaiana Ao Vivo", gravado no Rio Vermelho em 2023. Com um pouco das músicas da Bahia, com canções de outros artistas, mas sem deixar a essência do grupo que conquistou a capital baiana.

"O repertório é um resumo da nossa história, fizemos um resumo do nosso áudio visual para caber em 60 minutos de apresentação, mas será um show que os fãs vão cantar do início ao fim", explica.

Enquanto no Palco Mundo os artistas vão apresentar os cenários próprios, as meninas do Sambaiana, no palco Global Village, vão tocar em um palco que faz alusão ao Theatro Municipal do Rio de Janeiro, considerado um dos mais bonitos do mundo. As roupas, que chamam a atenção, foram feitas pelo Ateliê Mão de Mãe. "Trouxemos o máximo do que e de quem acreditamos e nos inspiramos", conta Rayra.

Palco Global Village, Rock in Rio Crédito: Redes sociais

No último dia 13 de setembro, o álbum completo foi lançado nas plataformas digitais, com 28 músicas, entre autorais e sucessos famosos como 'Canto das Três Raças" de Clara Nunes.

A 7ª música do álbum 'Sambaiana Ao Vivo' é "Muito Obrigado Axé". E o nome da canção já traduz o sentimento que as meninas vivem em ter a experiência de cantar no Rock in Rio, mas cada uma deixou uma palavra que exemplifica a sensação de tocar no festival: Sonho, felicidade, realização, magia, oportunidade, caminho e propósito.