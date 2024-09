SUSTO

Ex-BBB Rodrigão revela que perdeu rim e baço em cirurgia para tirar tumor

"Tive uma hemorragia e tive que ser internado às pressas e foi detectado um tumor de 13 centímetros. O médico falava que era uma bola de handebol. Tinha um tumor de 13 centímetros dentro de mim, estava em volta do meu rim, já estava batendo no meu baço", iniciou ele no vídeo, com o apoio da esposa Adriana Sant'Anna.