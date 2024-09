ATAQUE

Ex-A Fazenda, Kamila Simioni faz desabafo após sobrinha ser baleada no RJ: 'Anestesiada'

Após a sobrinha ser baleado em um ataque no Complexo da Maré, Rio de Janeiro, a ex-participante do reality 'A Fazenda', Kamila Simioni compartilhou com os seguidores nesta quinta-feira (19) seu estado emocional.