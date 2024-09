RIO DE JANEIRO

Adolescente de 14 anos é baleada após pai entrar por engano na Maré

Garota de Minas Gerais viajou com pai para tirar visto para os EUA

Da Redação

Publicado em 19 de setembro de 2024 às 14:19

Valentina Betti Simioni Crédito: Reprodução I Redes sociais

Uma adolescente foi baleada após entrar por engano com a família no Complexo da Maré, no Rio de Janeiro. Valentina Betti Simioni, de 14 anos, estava no carro da família quando se defrontaram com um grupo de homens armados.

A família de Valentina estava indo para a praia na Barra da Tijuca, Zona Oeste, quando o GPS calculou a rota e indicou a entrada na comunidade. O pai da jovem, Michel Simioni, errou o acesso da Avenida Brasil para a Linha Amarela, pegando a primeira à direita. A via seguia para as avenidas Paris e Guilherme Maxwell, entradas para o Morro do Timbau.

A família acabou adentrando a Maré, na Zona Norte do Rio de Janeiro, com uma Mercedes. Ao alcançarem a Rua da Gratidão, se depararam com um homens armados com um fuzil em um HRV azul.

Carro da família de Valentina Crédito: Reprodução I TV Globo

O grupo pediu que Michel parasse, ao passo que ele acelerou o carro. Eles, então, efetuaram de seis a oito disparos, de acordo com o pai da família.

Ainda no carro, o pai a questionou se ela foi atingida, e ela negou. Em torno de 500m após terem saído da favela, já em avenida segura, ela disse ao pai que tinha tomado um tiro.

Valentina foi baleada na região lombar, e levada imediatamente pelo pai ao Hospital Getúlio Vargas (HGV), na Penha. Na manhã desta quinta-feira (19), a adolescente deixou o Centro de Terapia Intensiva (CTI).

A jovem apresenta quadro estável, já conversa e mexe no celular. Segundo nota divulgada pelo HGV, "sua evolução vem sendo acompanhada por uma equipe multidiscliplinar, com cirurgiões gerais, neurocirurgiões e intensivistas. A família da jovem também recebe apoio dos serviços de assistência social e de psicologia do hospital".