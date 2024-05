SEM ENVOLVIMENTO AMOROSO

Ex-amante, Kamila Simioni relembra caso com Tony Salles: 'A gente só transou'

Após 11 anos, influenciadora revelou ter arrependimento

10 de maio de 2024

Há 11 anos atrás, enquanto Scheila Carvalho estava confinada em A Fazenda 15, o marido dela, Tony Salles, traía a dançarina com a empresária Kamila Simioni, que ficou famosa por ter sido amante do cantor baiano na época.

Agora, em 2024, ela frisou bastante, em conversa ao programa 'Chupim', da rádio Metropolitana FM, que foi apenas sexo, sem envolvimento amoroso.

"A gente só transou. Foram duas. Foi muito bom. Ele é muito bom, sabe fazer certinho. Só que não houve um abalo só na vida deles, houve na minha também. Então às vezes a gente brinca com a situação, mas é vida que segue, encerrou do jeito que tinha que encerrar".

Ainda no bate-papo, Kamila, que conseguiu a fama após esse episódio, diz que se arrependeu profundamente de ter exposto que era amante do vocalista do Parangolé, ainda mais que virou uma mulher mais madura.

"Não me arrependo do que eu fiz. Me arrependo da maneira como fiz. Mas a forma como eu conduzi, houve muita imaturidade da minha parte. Hoje eu tenho muito respeito pelo que aconteceu. Não me arrependo do ato, mas da forma como eu conduzi quando foi exposto. Eu poderia ter tido mais empatia. Fui muito desrespeitosa nas entrevistas na época".

Relembre o caso

O escândalo ocorreu em 2013. A ex-dançarina do É o Tchan tinha sido eliminada do reality show da Record, quando descobriu que o marido pulou a cerca durante a passagem dela pelo programa. Os dois chegaram a quase terminar, mas Scheila não desistiu do casamento de anos.