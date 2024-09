REGULAMENTAÇÃO DAS BETS

Campeão do BBB, Davi Brito perde último contrato publicitário

Empresa está encerrando atividades no país

Da Redação

Publicado em 25 de setembro de 2024 às 20:15

Davi Brito foi garoto propaganda da Arena Esportiva por cerca de 45 dias Crédito: Reprodução

Os dias estão difíceis para o campeão do BBB Davi Brito. Após a não renovação do contrato com a Rede Globo, o baiano teve contrato publicitário rescindindo com a Arena Esportiva. Este era o último contrato do ex-motorista.

O motivo do encerramento, de acordo com o jornal Folha de S. Paulo, foi o fim das atividades da empresa no Brasil. Com a nova medida do Ministério da Fazenda, as bets que não se adequarem às regras nacionais não poderão mais ter atividades no país.

Em uma publicação, nesta quarta-feira (25), a empresa anunciou a saída do país e encerramento dos contratos de publicidade. "Em cumprimento à Portaria SPA/MF n° 1.475/2024, comunicamos o encerramento das atividades da Arena Esportiva no Brasil. Agradecemos a todos os clientes pela confiança e apoio durante nossa jornada", diz a legenda.

O prazo para a adequação é até o dia 1º de outubro, mas a nova regulamentação só entra em vigor em janeiro do ano que vem. De acordo com o jornal, cerca de 132 bets solicitaram o credenciamento e fizeram o envio da documentação para operar no país. O número é referente aos primeiros três meses de 2024.

De acordo com a Folha, Davi e o grupo Arena Esportiva mantiveram contrato desde o mês passado, totalizando 45 dias, no valor de R$ 250 mil mensais.