A FAZENDA

Raquel Brito diz que Davi está abalado após BBB: 'Tá tomando tarja preta'

Confinada em A Fazenda, Raquel Brito voltou a falar do irmão, Davi, campeão do BBB24. A baiana conversou, na madrugada desta quinta-feira (19), com peões e revelou que a participação no reality show da TV Globo e as críticas que recebeu após o fim de sua relação com Mani Rêggo abalaram a saúde mental do ex-motorista de Uber.