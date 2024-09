ALÔ, CARRINHOS

Raquel Brito fala de torcida de Davi: 'Quem eu pedir, eles vão pra cima'

A irmã de Davi conversou com Camila Moura, ex de Lucas Buda, outro ex-BBB

Publicado em 18 de setembro de 2024 às 06:41

Raquel Brito fala de torcida de Davi: 'Quem eu pedir, eles vão pra cima'

Raquel está confiante do apoio da torcida de seu irmão Davi, campeão do BBB 24. Em uma conversa na academia de A Fazenda 16 (Record) na noite desta terça-feira (17), a irmã de Davi conversou com Camila Moura, ex de Lucas Buda, outro ex-BBB.

Camila comentou com os peões. "Você não acha que as pessoas tem muito medo da torcida do Davi?"

Raquel concordou. "Na verdade, o medo de me botarem na Roça é que, quem eu pedir, eles vão partir pra cima."…

'Carrinhos, amo vocês!', declarou Raquel.

Camila completou. "O Davi tem uma torcida muito grande!"

Raquel na casa

Assim que o nome da jovem de Cajazeiras foi confirmado no reality, o irmão, Davi Brito, que venceu o programa concorrente da TV Record, vibrou com a ida da irmã para A Fazenda. "Parabéns mana, vai com tudo!", escreveu.