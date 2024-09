REALITY

Briga ao vivo, Raquel Brito e paiol: veja como foi estreia de 'A Fazenda 16'

Com direção de Rodrigo Carelli e apresentação de Adriane Galisteu pelo quarto ano consecutivo, o reality traz 28 participantes



17 de setembro de 2024

Estreou nesta segunda-feira, 16, a décima sexta temporada de A Fazenda, na TV Record. Com direção de Rodrigo Carelli e apresentação de Adriane Galisteu pelo quarto ano consecutivo, o reality traz 28 participantes. Enquanto 20 são de fato peões, outros oito estão confinados no Paiol - apenas quatro, os que receberam mais votos do público, integrarão o elenco do programa.

Ao som de Texas Hold'em, de Beyoncé, os confinados, que vão disputar um prêmio de R$ 2 milhões, chegaram à sede de uma forma inédita: em balões. E a primeira semana do reality show, que promete fazer com que os peões se posicionem e se comprometam, já começou agitada.

Após as apresentações e o primeiro contato com Galisteu, os participantes enfrentaram uma dinâmica em que precisavam escolher outros dois que acreditavam ter chances de chegar à final e um que seria eliminado antes disso.

Apontada por vários colegas como uma futura eliminada, a ex-BBB Larissa Tomásia se mostrou desconfortável: “Não acho que alguns participantes foram sinceros. Foi comodismo. Não quiseram se indispor com outras pessoas. Foi aquele efeito manada, veio todo mundo em cima de mim”, declarou a peoa.

A ex-mulher do ex-BBB Lucas Buda, Camila Moura, também sentou algumas vezes na cadeira do "não ganha" que envolvia a dinâmica.

Raquel Brito, irmã do vencedor do Big Brother Brasil 24, Davi Brito, é uma das confinadas do programa. A irmã de Davi Brito afirmou que “não gosta de falsidades”.

“Falsidade comigo não cola, não. É isso que me pega na convivência com as pessoas. Eu não gosto de ser falsa com as pessoas. Aqui não dá para pagar nada. É 24 horas!", disse Raquel.

O personal Gilson de Oliveira, apontado como pivô da separação de Belo e Gracyanne Barbosa, e o ex-bombeiro da Eliana, Yuri Bonotto, protagonizaram a primeira briga da temporada. A troca de farpas começou quando Yuri revelou que Gilson criticou sua roupa. Os ânimos se acirraram com a dinâmica da noite e acontecimentos de fora do reality foram mencionados. "Ficou famoso porque traiu o Belo", disparou Yuri, que foi chamado de "bobão" pelo personal.

Como vai ser a dinâmica do programa

De acordo com Carelli, a sequência de provas iniciais foi preparada para movimentar o jogo. "Acho que a gente vai ter muita história e os peões vão gerar muito conteúdo logo na primeira semana. A Fazenda 16 já começa, começando", disse o diretor da atração.

Pela primeira vez em 16 temporadas, os participantes podem ver a apresentadora em um telão na sala principal da sede. Antes, eles apenas ouviam a voz de Galisteu, com exceção de momentos de eliminação ou provas.

Como será a primeira semana

Na segunda-feira, ocorreu a entrada dos peões na sede e a chegada dos oito participantes que ficarão no Paiol. Na quarta, já será disputada ao vivo a primeira Prova do Fazendeiro da temporada, da qual participarão os participantes que se classificarem na seletiva da terça-feira. O Fazendeiro, além de imune, delega as tarefas aos colegas de confinamento.

Na quinta-feira, será revelado quais são os integrantes do Paiol que integrarão oficialmente o elenco do programa. Na sexta, com o grupo completo, os participantes curtem a primeira festa da edição - que será recapitulada no programa do sábado. No domingo, o primeiro fazendeiro vai poder escolher quem o acompanhará no Rancho do Fazendeiro, ambiente mais reservado onde aliados podem planejar estratégias e descansar.

Após a semana de estreia, o programa segue o seguinte cronograma:

- Segunda-feira: Prova de Fogo, em que os peões disputam o Poder do Lampião, que concede o poder de intervir na formação da roça;

- Terça-feira: Formação da Roça ao vivo;

- Quarta-feira: Prova do Fazendeiro ao vivo;

- Quinta-feira: Eliminação ao vivo;

- Sexta-feira: Repercussão da eliminação e início da festa;

- Sábado: Exibição da festa;