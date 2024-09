DISCUSSÃO

A Fazenda 16: Gilson, ex-affair de Gracyanne, e Yuri tem briga ao vivo: ‘traiu o Belo’

O fisiculturista Gilson Soares, ex-affair de Gracyanne Barbosa, discutiu com Yuri Bonotto, ex-bombeiro da Eliana, na primeira grande briga na estreia de A Fazenda 16 na noite desta segunda-feira (16). A discussão teve troca de acusações agressivas durante o programa ao vivo.

Ao conversar com os peões, Adriane Galisteu perguntou 'Gilsão, é verdade que você não gostou de uma indicação que rolou na atividade?', em referência a uma dinâmica do programa em que cada participante deveria montar um pódio e indicar alguém para sair do jogo.