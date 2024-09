A FAZENDA

Davi Brito manda recado para Raquel Brito após irmã entrar em A Fazenda 16

Os internautas ficaram ansiosos esperando a confirmação do nome de Raquel Brito no reality show A Fazenda 16 na noite desta segunda-feira (16). A jovem de Cajazeiras recebeu boas vibrações dos familiares.

Nas redes sociais, o irmão dela, Davi Brito, que venceu o BBB 24, programa concorrente da Record, vibrou com a ida da irmã para A Fazenda. "Parabéns mana, vai com tudo!", escreveu.

Briga ao vivo, Raquel Brito e paiol: veja como foi estreia de 'A Fazenda 16'

Ao som de Texas Hold'em, de Beyoncé , os confinados, que vão disputar um prêmio de R$ 2 milhões, chegaram à sede de uma forma inédita: em balões. E a primeira semana do reality show, que promete fazer com que os peões se posicionem e se comprometam, já começou agitada.

Raquel Brito, irmã do vencedor do Big Brother Brasil 24, Davi Brito, é uma das confinadas do programa. A irmã de Davi Brito afirmou que “não gosta de falsidades”.

“Falsidade comigo não cola, não. É isso que me pega na convivência com as pessoas. Eu não gosto de ser falsa com as pessoas. Aqui não dá para pagar nada. É 24 horas!", disse Raquel.