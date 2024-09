FAMOSOS

Rapper Negra Li surpreende ao se batizar em igreja radical; veja lista de proibições

A congregação é famosa por ter apenas homens nos cargos ministeriais. É que, na igreja da qual ela faz parte, mulheres são proibidas de ter voz ativa. Lá, mulheres ficam de um lado e homens do outro.

Conhecida também como “Igreja do Véu”, a congregação exige que as mulheres usem sempre saia ou vestido abaixo do joelho e não cortem o cabelo. Além disso, mulheres são proibidas de pregar a palavra ou ter cargos de liderança.