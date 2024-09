ATLETA

Com Ivete na arquibancada, time de Marcelo Sangalo leva virada em copa sub-17

Cantora ressaltou importância do esporte e afirmou estar orgulhosa do filho

Filho de Ivete Sangalo, Marcelo Sangalo participou no domingo (15) da Copa Unidos Pela Garotada Sub-17, em um campo anexo ao Barradão. A cantora acompanhou da arquibancada o desempenho do filho, de 14 anos.

Direto da plateia, Ivete destacou a importância do esporte. "Esporte é maravilhoso, ver essa gurizada junta fazendo esporte, se relacionando, é a copa da galera, todo mundo unido pelo esporte. Algo que transforma vida. Estou aqui orgulhosíssima dele, do time, do time adversário e de toda essa criançada", disse Ivete, em vídeo publicado no perfil da competição.