FAMOSOS

Davi Brito abandona sonho de ser médico e começa nova faculdade: 'Tenho direito de mudar'

Ex-BBB defendeu que é 'livre para fazer o que bem quiser'

Vencedor do BBB 24, o baiano Davi Brito abandonou o sonho de se tornar médico e escolheu uma nova carreira para seguir. Nesta terça-feira (5) ele publicou nas suas redes sociais uma visita que fez à faculdade Estácio. Durante o confinamento, ele ganhou uma bolsa de estudos da instituição, cedida pela cantora Wanessa.

“Tive uma reunião com minha instituição de ensino, @estacio_brasil, e tomei uma decisão importante: escolhi cursar DIREITO! Estou muito animado e com o coração cheio de esperança por esse novo começo. Sempre acreditei que o estudo tem o poder de salvar e transformar vidas”, disse ele, que ganhou cerca de R$ 3 milhões de premiação no BBB.