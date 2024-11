ENFIM AS PAZES?

Davi Brito e Leidy Elin posam juntos após briga histórica no BBB 24

Baiano encontrou a trancista nesta quarta-feira (13), durante gravação no Chile

Elis Freire

Publicado em 14 de novembro de 2024 às 19:58

Davi Brito e Leidy Elin Crédito: Reprodução Redes Sociais / TV Globo

Sem roupas na piscina desta vez! Davi Brito e Leidy Elin, colegas de reality show durante o Big Brother Brasil 2024, se encontraram nesta quarta-feira (13), durante uma gravação no Chile, e posaram juntos em uma foto. Protagonistas de uma briga histórica no reality deste ano, os dois mostraram que deixaram as desavenças no passado.

O baiano e a trancista de São Gonçalo, região metropolitana do Rio de Janeiro, se desentenderam durante o BBB24. Leidy era aliada de Yasmin Brunet, parte do grupo adversário que desgostava do baiano. Todas as desavenças terminaram em um barraco com Leidy jogando as roupas de Davi na piscina.

A trancista pegou a mala do motorista de aplicativo e arremessou as vestimentas dele na água, ação que já havia sido feita na segunda edição do reality. "Não sou baixa? Agora vou ser subterrânea com você", declarou a sister na ocasião.

Desde o fim do programa, os dois não se falavam nem se seguiam nas redes sociais. A foto do reencontro foi postada pelo campeão do "BBB 24" em seu Instagram.