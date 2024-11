DEU RUIM

Gil do Vigor relembra experiência traumática com viagra: ‘Não rolou’

O ex-BBB contou detalhes sobre o ocorrido quando tentou ser o “ativo” em uma relação

Sem medo de se expor, Gil do Vigor relembrou uma experiência traumática que viveu ao usar viagra, remédio que facilita a ereção do órgão sexual. O ex-BBB participou do programa “50 & uns”, exibido no Globoplay, e contou que precisou do medicamento para tentar ser o “ativo” na relação sexual com um rapaz.