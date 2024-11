VOVÓ EM CENA

Com Viih Tube na UTI, Viviane Di Felice aparece cuidando do neto Ravi

Mãe da influencer postou vídeo nesta quinta (14) com o bebê no colo

A mãe de Viih Tube, Viviane Di Felice, postou um vídeo com o neto Ravi, caçula do casal de ex-BBB's Viih Tube e Eliezer, que veio ao mundo na última segunda-feira (11). No Instagram, ela apareceu com o bebê no colo e mimou à criança, durante momento delicado enfrentado pela mãe.