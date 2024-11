FAMOSOS

Na UTI, Viih Tube passa por transfusão de sangue; assessoria atualiza estado de saúde

Bebê passa bem e está sob os cuidados do pai

Ainda de acordo com a equipe de Viih Tube, ela está acompanhada da mãe. Já Ravi está bem de saúde e está sob os cuidados do pai, Eliezer.

Nesta semana, Viih Tube deu detalhes sobre os sustos do parto e admitiu que teve “intercorrências” que quase fizeram ela e o filho precisarem ir para a UTI no dia do nascimento.