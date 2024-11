SUFOCO

Viih Tube revela que quase foi parar na UTI após 19 horas em trabalho de parto

A ex-BBB enfrentou complicações no parto do segundo filho, que veio ao mundo na terça (12)

Na manhã desta quarta-feira (13), a influencer Viih Tube contou detalhes sobre o parto de Ravi, seu segundo filho com Eliezer. Ela comentou que sofreu "intercorrências" graves após ficar 19 horas em trabalho de parto. No final, ela precisou ser submetida a uma cirurgia cesariana para dar à luz.

No Instagram, a ex-BBB compartilhou vídeos dos momentos sensíveis, como os das contrações no hospital, e aproveitou para interagir com os seguidores respondendo comentários. Alguns seguidores perguntaram sobre a opção do parto normal e Viih respondeu diretamente.