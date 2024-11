GRAMMY LATINO

Xande de Pilares, Jota.Pê e mais brasileiros são premiados no Grammy Latino 2024; veja lista

Evento teve Luísa Sonza, Erasmo Carlos, Mestrinho, Mariana Aydar e outros; mais tarde Xande Pilares e Anitta competirão por Álbum do Ano e Gravação do Ano

Elis Freire

Publicado em 14 de novembro de 2024 às 17:49

O 25º Grammy Latino realizado em Miami nesta quinta-feira (14), foi palco de muita emoção por parte de cantores e compositores brasileiros agraciados na primeira parte da premiação, que começou às 15h. O prêmio celebra os melhores do ano na indústria fonográfica da América Latina.

Jota.Pê levou Melhor Álbum de Música Popular Brasileira/Música Afro Portuguesa Brasileira por Se o Meu Peito Fosse o Mundo. Durante a premiação, o cantor que mistura ritmos afro-brasileiros e MPB lembrou sua origem.

"Estou muito surpreso. É uma honra estar aqui porque houve um tempo em que viver de música era menor do que um sonho, era uma dúvida. É muito especial estar aqui anos depois de acreditar no meu sonho, ver que meu sonho é possível e que viver de música é possível para um cara preto, de Osasco", disse o cantor, que agradeceu a todos que participaram do álbum.

Xande de Pilares ganhou Melhor Álbum de Samba e Pagode com Xande Canta Caetano, e homenageou as comunidades cariocas. "É estou e emocionadíssimo, mas dedico [o prêmio] a todo opessoal da música, e ao o Morro do Turano, do Andaraí, do Jacarezinho, São Gonçalo, Águia de Ouro, Pilares e ao Grupo Revelação que também faz parte da minha história", afirmou o cantor. "E a minha música já diz: Na vida é preciso aprender / Se colhe o bem que plantar / É Deus quem aponta /A estrela que tem que brilhar", concluiu.

Já Mariana Aydar e Mestrinho ganharam o Melhor Álbum de Música de Raízes em Língua Portuguesa, com trabalho que os seus nomes no título. Mariana e Mestrinho traz faixas de forró, xote e outros ritmos nordestinos. Eles também não esconderam a emoção de ganhar um reconhecimento internacional na música.

"Estamos muito felizes de estar aqui representando o forró pé de serra, que é um dos grandes pilares da música brasileiro. Foi um disco feito com muita verdade", afirmou a cantora. "Feliz de ver tantos amigos reunidos e obrigado a todos que concorreram com a gente", disse Mestrinho, sanfoneiro e compositor sergipano.

O Melhor Álbum de Rock ou Alternativo em Português foi para Erasmo Esteves, obra póstuma de Erasmo Carlos, que morreu em 2022. No palco, um de seus filhos, Leo Esteves, recebeu o prêmio. "Papai, isto é para você", afirmou ele emocionado.

Anitta e Xande de Pilares, duas estrelas brasileiras que concorrem nas categorias Gravação do Ano e Álbum do Ano, marcarão presença na premiação principal que acontece mais tarde, a partir das 22h (horário de Brasília).

O Grammy Latino contará em 2024 com 58 categorias, sendo duas inéditas: Melhor Performance de Música Eletrônica Latina e Melhor Álbum de Música Mexicana Contemporânea. A cerimônia será transmitida por canais latinos, como Univision, UniMás, Galavisión e ViX.

Veja a lista de vencedores do Grammy Latino:

Gravação do Ano

Mil Veces - Anitta

Monaco - Bad Bunny

Una Vida Pasada - Camilo & Carin Leon

Catalina - Cimafunk & Monsieur Periné

Derrumbe - Jorge Drexler

Con Dinero y Sin Dinero - Fonseca & Grupo Niche

Mi Ex Tenía Razón - Karol G

Mambo 23 - Juan Luis Guerra 4.40

Tenochtitlán - Mon Laferte

Igual Que Un Ángel - Kali Uchis & Peso Pluma

Álbum do Ano

Bolero - Ángela Aguilar

Cuatro - Camilo

Xande Canta Caetano - Xande De Pilares

Mañana Será Bonito (Bichota Season) - Karol G

García - Kany García

Radio Güira - Juan Luis Guerra 4.40

Autopoiética - Mon Laferte

Boca Chueca, Vol. 1 - Carin León

Las Letras Ya No Importan - Residente

Las Mujeres Ya No Lloran - Shakira

Artista Revelação

Agris

Kevin Aguilar

Darumas

Nicolle Horbath

Latin Mafia

Cacá Magalhães

Os Garotin

Iñigo Quintero

Sofi Saar

Ela Taubert

Melhor Canção em Língua Portuguesa

Alinhamento Milenar - Jão, Pedro Tófani & Zebu

Ata-me - Junio Barreto

Chico - Luísa Sonza

Esperança - Criolo

Ouro Marrom - Jota.Pê

Melhor Música Eletrônica Latina

La Ceniza - Ale Acosta, Valeria Castro

Drum Machine - Alok feat. DJ Pickle

Pedju Kunumigwe - Alok, Guarani Nhandewa

Bzrp Music Sessions, Vol. 53 (Tiësto Remix) - Bizarrap, Shakira

BAMBOLE - Vikina Featuring Deorro

Melhor Cantor e Compositor

Antes Que O Mundo Acabe - Tiago Iorc

Derrumbe - Jorge Drexler

Então - Rozalén

García - Kany García

Luz De Cabeça - El David Aguilar

Melhor Álbum de Pop Contemporâneo em Português

Afrodhit - IZA

Super - Jão

Amaríssima - Melly

Os Garotin De São Gonçalo - Os Garotin

Escândalo Íntimo - Luísa Sonza

Melhor Álbum de Música Popular Brasileira/Música Afro Portuguesa Brasileira

D Ao Vivo Maceió - Djavan

Se o Meu Peito Fosse o Mundo - Jota.Pê

Portas (Ao Vivo) - Marisa Monte

Outros Cantos - Milton Nascimento, Chitãozinho & Xororó

No Tempo da Intolerância - Elza Soares

Melhor Álbum de Rock ou Alternativo em Português

Erasmo Esteves - Erasmo Carlos

No Rastro de Catarina - Cátia de França

Me Chama de Gato Que Eu Sou Sua - Ana Frango Elétrico

Ontem Eu Tinha Certeza (Hoje Eu Tenho Mais) - Jovem Dionisio

Lagum Ao Vivo - Lagum

Melhor Música Urbana em Português

Joga Pra Lua - Anitta Featuring Dennis & Pedro Sampaio

Cachimbo da Paz 2 - Gabriel O Pensador, Lulu Santos, Xamã

Da Braba - Gloria Groove Featuring Ludmilla & Mc Gw

Carta Aberta - Mc Cabelinho

Fé nas Maluca - Mc Carol, Iza

La Noche - Yago Oproprio Featuring Patricio Sid

Melhor Álbum de Samba/Pagode

Alcione 50 Anos (Ao Vivo) - Alcione

Xande Canta Caetano - Xande De Pilares

Iboru - Marcelo D2

Tardezinha Pela Vida Inteira (Ao Vivo) - Thiaguinho

Subúrbio (Ao Vivo) - Tiee

Melhor Álbum de Música Sertaneja

Boiadeira Internacional (Ao Vivo) - Ana Castela

Paraíso Particular (Ao Vivo) - Gusttavo Lima

Cintilante (Ao Vivo) - Simone Mendes

Raiz Goiânia (Ao Vivo) - Lauana Prado

Luan City 2.0 (Ao Vivo) - Luan Santana

Melhor Álbum Cristão em Língua Portuguesa

Ele É Jesus – Ao Vivo - Bruna Karla

Deixa Vir – Vol II (Ao Vivo) - Thalles Roberto

In Concert (Ao Vivo) - Rosa de Saron

ida (Ao Vivo) - Eli Soares

Temporal - Vocal Livre

Melhor Música Instrumental

Impronta - Omar Acosta

Claude Bolling Goes Latin – Suite For Flute And Latin Music Ensemble - Claude Bolling Goes Latin – Suite For Flute And Latin Music Ensemble

Capriccio Latino - Alexis Cárdenas

Encontro Das Águas - Yamandu Costa & Armandinho Macêdo

Tembla - Hamilton De Holanda & C4 Trío

Melhor Álbum de Música de Raízes em Língua Portuguesa

Mariana e Mestrinho - Mariana Aydar, Mestrinho

Aguidavi do Jêje - Aguidavi Do Jêje, Luizinho Do Jêje

De Norte a Sul - João Gomes

Night Clube Forró Latino (Volume I) - Marcelo Jeneci