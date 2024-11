PREMIAÇÃO DE PESO

Iza vai ao Grammy Latino um mês após dar à luz Nala

A cantora concorre nas categorias Melhor Álbum de Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa e Melhor Interpretação Urbana em Língua Portuguesa

A cantora Iza foi à premiére do Grammy Latino, nesta quinta-feira (14), um mês depois do nascimento de Nala, filha do relacionamento com o jogador Yuri Lima. Iza apostou em um visual all black para o tapete vermelho do evento, que é realizado em Miami, nos Estados Unidos.