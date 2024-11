A MÁSCARA CAIU?

Davi Brito é contestado após publicar vídeo de esqui no Chile

Ex-BBB postou um vídeo nos stories de seu Instagram de um homem esquiando com a bandeira do Chile, em plena primavera

O ganhador do BBB 24, Davi Brito, postou um vídeo nos stories de seu Instagram de um homem esquiando com a bandeira do Chile. Entretanto, o país, que fica localizado no hemisfério sul, está na primavera, e não apresenta neve. Após ser "desmascarado" nas redes sociais, ele se pronunciou: "Em momento nenhum eu disse que estava esquiando".