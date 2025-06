EMOCIONOU

Apresentadora da Globo chora duas vezes ao vivo ao ler as notícias; entenda

Ambos os casos repercutiram nas redes sociais

Fernanda Varela

Publicado em 11 de junho de 2025 às 13:42

Sabina Simonato Crédito: Reprodução

A jornalista Sabina Simonato, de 40 anos, se emocionou ao vivo durante a apresentação do Bom Dia São Paulo, na manhã desta quarta-feira (11), ao noticiar a morte de um menino atropelado na zona leste da capital. A criança, identificada como Henri, teria soltado a mão do pai antes de ser atingida por um carro na região de São Mateus.>

Segundo Simonato, o caso expõe a precariedade do sistema público de saúde. "A gente fala com dor no coração dessa notícia. Ele foi atropelado na região de São Mateus e, ali, começou uma saga que escancarou a falta de estrutura do sistema público de saúde", disse a jornalista, visivelmente abalada.>

Ainda durante o jornal, ela detalhou as dificuldades enfrentadas pela família no atendimento ao menino. "É de revoltar. Sem conseguir exame porque o tomógrafo estava quebrado, sem conseguir ser transferido logo porque a unidade estava sem ambulância e, com um quadro muito grave, ele acabou tendo morte cerebral. Essa morte... vocês me perdoem", disse, interrompendo a fala em lágrimas.>

A apresentadora também questionou se houve demora na transferência do menino. "O Henri foi transferido com prioridade assim que o quadro foi estabilizado ou será que não tinha ambulância? Não deu. Toda a nossa solidariedade a essa família, a esse pai. Ai, Tiago Scheuer, é com você", concluiu, ao repassar a apresentação ao colega, que deu sequência ao jornal com informações sobre o trânsito.>

Em outro momento, Sabina se comoveu ao noticiar um caso de violência doméstica, no qual uma criança ligou para a Polícia Militar para pedir socorro à mãe. No áudio, o menino diz que a mãe está “pingando sangue”, mas, ao ser questionado sobre o endereço, entra em desespero por não saber o nome da rua. Mesmo assim, a PM conseguiu localizar a residência e prender o agressor.>

"Imagina a cabeça dessa criança, que coragem... imagina o que essa criança passou até ter o discernimento para ligar. Mal sabe o que é uma rua, uma cidade, mas ligou para salvar essa mulher", afirmou a apresentadora.>