'CIRCUNSTÂNCIAS MISTERIOSAS'

Influenciadora de vídeos polêmicos é encontrada morta dentro de carro

Corpo de Kanchan Kumari estava em veículo estacionado em campus universitário

Uma influenciadora conhecida por publicar vídeos polêmicos foi encontrada morta dentro de um carro na Índia na noite da última quarta-feira (11), sob "circunstâncias misteriosas". O corpo de Kanchan Kumari, que tinha 30 anos e quase 400 mil seguidores no Instagram, estava no banco traseiro de um carro sedã. >

O veículo foi achado no estacionamento da Universidade Médica de Adesh, em Bathinda (província de Punjab). Moradores da região ligaram para a polícia após relatarem um cheiro ruim vindo do carro. Agentes foram ao local, arrombaram o automóvel e acharam o corpo. O veículo estava registrado em Ludhiana, uma cidade a cerca de 128 quilômetros de distância de Bathinda, de acordo com o "Daily Mail".>