APÓS DEIXAR O BBB 25

Gracyanne Barbosa tem cachê penhorado pela Justiça por dívida de aluguel de R$ 750 mil

Belo também está sendo processado junto com musa fitness

A musa fitness Gracyanne Barbosa deixou o BBB 25 na última terça-feira (18), mas não terá acesso ao cachê e aos prêmios que ganhou durante a participação no programa. A Justiça determinou a penhora dos valores que foram pagos pela TV Globo à influenciadora, segundo informações do colunista Rogério Gentile, do UOL.>