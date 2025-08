POLÊMICA

Andressa Urach relembra affair com Léo Santana e diz que precisou de analgésico após encontro

Em entrevista ao Superpop, modelo contou que viveu breve romance com o cantor baiano e ainda citou outros famosos

Segundo Urach, o envolvimento aconteceu em uma fase em que ambos estavam solteiros. Em tom descontraído, ela comentou sobre as consequências físicas do encontro com o artista baiano. "Ele me deixou com dor, tive que tomar Buscopan. Aquele ali mexeu com meu útero. Grandão em todos os sentidos. Olha, eu admiro a esposa dele. Essa mulher aguenta mesmo", declarou aos risos.>