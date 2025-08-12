ROMANCE

Ju Moraes surge agarradinha com atriz de 'Verdades Secretas'

Cantora baiana apareceu em clima de romance com Jéssica Córes em pousada de luxo

Elis Freire

Publicado em 12 de agosto de 2025 às 20:24

Ju Moraes e Jéssica Córes Crédito: Reprodução / Instagram

O amor está no ar! A cantora baiana Ju Moraes, vocalista do "Sambaiana", apareceu nesta terça-feira (12) em um momento romântico ao lado da atriz Jessica Córes, conhecida por sua atuação na série “Verdades Secretas”, da TV Globo. As duas estão hospedada em um pousada de luxo e na imagem Ju aparece encostada no colo de Jéssica recebendo um beijinho no cangote.

Mesmo com clima de atração no ar, Moraes e Córes ainda não chegaram a falar publicamente sobre o relacionamento. As fotos foram publicadas através dos Stories de Ju, que apenas marcou a atriz, que também faz parte do elenco de Cidades Invisíveis da Netflix.

As duas estão hospedadas na Dila’s Lodge, em São Roque (SP), pousada de luxo que oferece experiências de relaxamento em meio à natureza. Na temporada atual, as diárias variam de R$ 1.082 a R$ 1.334.

Sexualidade assumida

Ju Moares, cantora que foi finalista da primeira edição do "The Voice Brasil" já chegou a assumir sua sexualidade publicamente. Ela aproveitou o Dia da Visibilidade Lésbica, em 2018, para dizer que se considera homossexual, mas deixou em aberto uma possível descoberta de atração por homens.

