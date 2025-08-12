Ju Moraes surge agarradinha com atriz de 'Verdades Secretas'

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elis Freire
Publicado em 12 de agosto de 2025 às 20:24
O amor está no ar! A cantora baiana Ju Moraes, vocalista do "Sambaiana", apareceu nesta terça-feira (12) em um momento romântico ao lado da atriz Jessica Córes, conhecida por sua atuação na série “Verdades Secretas”, da TV Globo. As duas estão hospedada em um pousada de luxo e na imagem Ju aparece encostada no colo de Jéssica recebendo um beijinho no cangote.
Mesmo com clima de atração no ar, Moraes e Córes ainda não chegaram a falar publicamente sobre o relacionamento. As fotos foram publicadas através dos Stories de Ju, que apenas marcou a atriz, que também faz parte do elenco de Cidades Invisíveis da Netflix.
As duas estão hospedadas na Dila’s Lodge, em São Roque (SP), pousada de luxo que oferece experiências de relaxamento em meio à natureza. Na temporada atual, as diárias variam de R$ 1.082 a R$ 1.334.
Ju Moares, cantora que foi finalista da primeira edição do "The Voice Brasil" já chegou a assumir sua sexualidade publicamente. Ela aproveitou o Dia da Visibilidade Lésbica, em 2018, para dizer que se considera homossexual, mas deixou em aberto uma possível descoberta de atração por homens.
"Tô aqui pra falar pra vocês o que meus amigos já sabem, o que minha família já sabe, o que meus fãs já sabem, o que grande parte das pessoas já sabe. Eu sou gay, eu sou lésbica, eu sou homossexual, ou até bissexual, ninguém sabe, não é? Quem sabe um dia? Mas me considero lésbica hoje", assumiu, na época.