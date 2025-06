ALIMENTAÇÃO

Especialistas alertam: não coma os peixes dessa lista, que estão contaminados

Saiba quais peixes comer com moderação e quais evitar totalmente para não ser intoxicado de mercúrio

O peixe é um pilar da alimentação saudável, oferecendo inúmeros benefícios como vitaminas, minerais e o valioso ômega 3. Contudo, a crescente preocupação com a contaminação por mercúrio em certas espécies exige uma nova abordagem ao consumo. >

A Agência de Segurança Alimentar da Espanha (Aesan) realizou um estudo minucioso. Analisaram a concentração de mercúrio em uma variedade de frutos do mar amplamente consumidos, sejam frescos ou enlatados, para informar a população.>

O mercúrio, ao ser ingerido, pode causar danos graves e muitas vezes irreversíveis. Os sistemas mais afetados incluem o digestório, o imunológico e, especialmente, o nervoso, com sintomas que podem levar anos para se manifestar.>

Identifique os peixes de risco

Os especialistas da Aesan listam as espécies com maior acúmulo de mercúrio: Atum fresco; Peixe-espada; Tubarões azuis; Peixe-agulha; Garoupa; Maruca; Cherne; Espadarte; Cação e Tintureira.. Todos eles compartilham uma característica: são predadores de vida longa e de grande porte.>

A região Norte do Brasil, notadamente o Pará, figura como a área de maior incidência de peixes contaminados por mercúrio. A intensa atividade de mineração aurífera na localidade é a principal responsável por esses níveis elevados.>

Atenção redobrada

Mulheres grávidas, lactantes e crianças pequenas devem abolir completamente o consumo de peixes com alto teor de mercúrio. O metal compromete o desenvolvimento cerebral, afetando habilidades motoras, fala e a capacidade de aprendizado.>

Comer peixe continua sendo saudável, mas com parcimônia para certas espécies. A recomendação é limitar o consumo de peixes com mais mercúrio a pequenas porções, no máximo duas vezes por mês. A informação protege você e sua família.>