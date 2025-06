SURPRESA

Ex-atleta olímpica explica como engravidou pela terceira vez mesmo com DIU

Bia Feres é ex-nadadora, influenciadora e apresentadora ao lado da irmã gêmea

A ex-atleta olímpica Bia Feres, que é influenciadora e apresentadora ao lado irmã gêmea de Branca Feres, está grávida do terceiro filho! Aos 37 anos, Bia engravidou do marido, mesmo com o uso de um DIU (Dispositivo Intrauterino) de cobre com prata. Ela utilizava o método contraceptivo há anos.>