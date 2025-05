saúde

4 dicas para incluir a proteína de soja na alimentação

Veja os benefícios da PTS para a saúde e como utilizá-lo em receitas

“A proteína texturizada de soja é feita da farinha de soja desengordurada e pode ter até 70% de proteína. O mais interessante é que ela contém todos os aminoácidos essenciais — algo raro nas proteínas vegetais”, explica a nutricionista Laíta Babio, do Espaço HI, em São Paulo. Dessa maneira, ela pode substituir a carne em termos nutricionais, sem prejuízo para quem busca ganho de massa muscular ou manutenção da saúde. >

Mais benefícios da proteína texturizada de soja

Além da alta concentração de proteína, a PTS é fonte de fibras, ferro, cálcio e isoflavonas — substâncias naturais da soja que ajudam na saúde cardiovascular e no equilíbrio hormonal. “As isoflavonas são especialmente importantes para mulheres, principalmente no climatério ou na menopausa”, destaca a nutricionista. >

Por ser econômica e fácil de encontrar, a PTS também é uma aliada poderosa para quem quer comer bem sem pesar no bolso. “É uma opção nutritiva e acessível, ideal para famílias que buscam alternativas à carne sem abrir mão da saúde”, ressalta Laíta Babio. >

Inserindo a PTS na alimentação

Para entender como aproveitar todo o potencial da proteína texturizada de soja, Laíta Babio lista 4 dicas práticas para incluir a PTS no dia a dia com saúde e sabor. Confira! >

1. Hidrate do jeito certo

2. Evite frituras e industrializados

Apesar de versátil, a proteína de soja pode perder parte de seus benefícios se for preparada com muito óleo ou em produtos ultraprocessados. “Ela já tem uma textura ótima e absorve os temperos facilmente. Um refogado simples com azeite, cebola e alho já fica delicioso”, sugere a nutricionista. >