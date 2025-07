DICA

Sabia que dá para descobrir onde uma pessoa mora pelo número do CPF?

Nono dígito pode dar pistas sobre o estado onde alguém viveu

O segredo está no nono dígito, que é o terceiro da última sequência antes do traço. Todos os números anteriores são aleatórios, mas esse, em específico, revela a região em que o documento foi emitido. De acordo com a tabela da Receita Federal, uma sequência que vai de 0 a 9 e cobre todas as regiões do Brasil. Elas são definidas pelos seguintes dígitos:>