HISTÓRIA

Documentos revelam que EUA investigaram possível fuga de Hitler para América do Sul após guerra

Arquivos da CIA mostram que agência perseguiu pistas do líder nazista na Argentina e Colômbia

Apesar dos registros históricos que confirmam o suicídio de Adolf Hitler em 30 de abril de 1945 no bunker de Berlim, documentos recentemente liberados pela CIA revelam que os serviços de inteligência norte-americanos continuaram caçando possíveis pistas do líder nazista na América do Sul por pelo menos uma década após o fim da Segunda Guerra Mundial. >