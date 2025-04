CONFUSÃO

Mulher descobre que é casada com dois irmãos após emissão de segunda via de documento

Fábia Nascimento, Acel e Abel Menezes tentam solucionar problema há quatro anos

No Brasil, o casamento só pode existir entre duas pessoas, segundo a legislação. No entanto, um caso envolvendo uma governanta baiana e dois irmãos gerou repercussão nesta quarta-feira (9). Isso porque Fábia Almeida, 34 anos, que é esposa de Acel Menezes, 38, descobriu que é casada, legalmente, com o próprio cunhado, Abel Menezes, 39. Os três levaram este susto há quatro anos, quando Abel precisou emitir a segunda via de um documento. >