POLÍCIA

Advogada baiana é presa por liderar esquema criminoso que desviou R$ 600 mil

Suspeita é conhecida nas redes sociais por ostentar uma vida de luxo e acumular milhares de seguidores nas redes sociais

A suspeita é conhecida nas redes sociais por ostentar uma vida de luxo e acumular milhares de seguidores nas redes sociais. De acordo com a Polícia Civil, a investigada é suspeita de liderar um esquema que desviou aproximadamente R$ 600 mil por meio de saques fraudulentos. As investigações mostram que outros advogados também estariam envolvidos no esquema.>

De acordo com o diretor do DEIC, delegado Thomas Galdino, a operação reforça a importância da cooperação interestadual no combate ao crime organizado, especialmente no enfrentamento a fraudes sofisticadas com ramificações em diferentes estados do país. “Após uma investigação minuciosa, conseguimos encontrar a suspeita e seguimos em parceria com as apurações para identificar o possível envolvimento de outros integrantes do grupo”, afirmou.>