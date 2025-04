ÁGUA DE MENINOS

De onde vem o peixe vendido em Salvador?

Comerciantes do Mercado do Peixe e da Ladeira da Água Brusca, em Água de Meninos, explicam origem do pescado vendido na capital baiana

Millena Marques

Publicado em 8 de abril de 2025 às 05:30

Peixe para Semana Santa Crédito: Arisson Marinho/Arquivo CORREIO

O Mercado do Peixe, no bairro Água de Meninos, em Salvador, é referência na venda de pescados da cidade. Tem pescada amarela, pescada branca, vermelho, cavala, robalo, corvina, tudo que é peixe, além dos crustáceos e mariscos. Mas, afinal, de onde vêm os peixes vendidos no centro comercial? Bom, não é unanimidade entre os vendedores, mas boa parte das mercadorias vêm da Ilha de Itaparica, do sul da Bahia, do Pará, do Ceará e de Santa Catarina. >

No ponto de Marinalva dos Anjos, que trabalha no Mercado do Peixe há 22 anos, 70% dos peixes são da Ilha de Itaparica, de Ilhéus, Valença e Porto Seguro. O restante é composto por peixes de Santa Catarina, Ceará, Pará e Rio de Janeiro. “A corvina, por exemplo vem do Rio. A gente pega peixes desses locais porque a produção deles é maior. Aqui, é mais escasso”, disse. >

Na peixaria gerenciada por Marcelino Augusto da Silva, localizada no pé da Ladeira da Água Brusca, os peixes têm várias origens. São, em sua maioria, do Ceará, de Santa Catarina e sul da Bahia. “A produção lá (nos locais citados) é maior e fica mais barato comprar desses lugares do que pegar na nossa costa”, explicou. >

A corvina e a tainha são os peixes que vêm de Santa Catarina. No Ceará, o forte é o vermelho. Já no sul da Bahia, a predominância é das seguintes espécies: cavala, cabeçudo e pescada. Ele ainda cita que pega dois tipos de peixe do Pará: pescada amarela e pescada branca. Segundo Marcelino Augusto, ele economiza entre 20 e 30% ao pegar peixes fora da Bahia. >

“Se a gente for comparar o quilo, por exemplo, um vermelho, que vendemos entre R$ 48 e R$ 50, a gente faz uma economia de R$ 10 comprando no Ceará. A produção lá é maior, os barcos, aliás, são bem maiores. Então, tem essa diferença”, disse. Marcelino ainda explica que a produção do litoral norte da Bahia só atende o consumo interno. “Só dá para os próprios bares e restaurantes de lá”, afirmou.>

Viradão na Semana Santa >

O Mercado do Peixe funcionará por 35 horas ininterruptas na Semana Santa. A feira abrirá às 3h da quinta-feira (17) e manterá o expediente até as 14h da Sexta-feira Santa (18). >