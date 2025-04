BOM PRO BOLSO

Semana Santa: veja como economizar até 20% na compra do peixe

Produto fica mais caro na semana do feriado, segundo comerciantes do Mercado do Peixe e da Ladeira da Água Brusca

Millena Marques

Publicado em 8 de abril de 2025 às 05:00

Peixe para Semana Santa Crédito: Arisson Marinho/Arquivo CORREIO

Corvina, cavala, vermelho, pescada amarela, camarão e mais. Se tem um lugar que é ponto marcado para garantir os principais itens para os tradicionais pratos de Semana Santa, é no Mercado do Peixe, no bairro de Água de Meninos, em Salvador. As peixarias situadas na Ladeira da Água Brusca também são ótimas alternativas. Certamente, todo mundo sabe da fama do local. O que muita gente desconhece, talvez, é que garantir o peixe uma semana antes da semana oficial do feriado pode garantir uma economia de até 42%. >

É o que aponta Marinalva dos Anjos, que trabalha no Mercado do Peixe há 22 anos. O aumento é resultado da alta procura por causa da época. Nesta segunda-feira (7), o kg da cavala, que é um dos peixes mais procurados, sai por R$ 35 à vista. Semana que vem, o mesmo peixe será vendido por R$ 50, o que equivale a um aumento de 42%. “Quem compra antes, compra mais barato e a qualidade também outra. Mercadoria fresca é melhor comprar antes porque o barco chega com mercadoria de pescaria de dias, três dias”, disse Marinalva. >

Junto com a cavala, compõem a lista de mais procurados os seguintes peixes: vermelho, pescada amarela, corvina e robalo. Todos também sofrerão reajuste na próxima semana. O vermelho, que é vendido a R$ 43 nesta segunda (7), sairá por R$ 55. A pescada amarela terá um aumento de R$ 5: de R$ 45 para R$ 50. Já a corvina terá um reajuste de R$ 7. Sairá de R$ 23 para R$30. E, por fim, o robalo, que sairá de R$ 50 para R$ 55. >

Na peixaria gerenciada por Marcelino Augusto da Silva, localizada no pé da Ladeira da Pagua Brusca, a economia é de até 20% se comprar uma semana antes. “Uma semana ou quinze dias antes, o peixe vai estar mais barato por causa da demanda”, explica. No local, o kg da corvina, que é o peixe mais barato do balcão, sai por R$ 20 nesta segunda-feira (7). Já a pescada amarela, que é considerada um peixe nobre, de poucas espinhas, sai por R$ 40. A pescada branca e a cavala, que também estão na lista de mais procurados, saem por R$ 30 e 35, respectivamente. >

A sete dias para a Semana Santa, a procura ainda é tímida. A expectativa é que o movimento seja intensificado a partir da próxima terça-feira (7), segundo Francy Santana, que trabalha dentro do Mercado do Peixe. “Por enquanto, a procura está baixa. Acredito que, a partir de amanhã, vai melhorar porque o pessoal deve comprar para armazenar”, disse. >

O ponto alto ainda é na semana do feriado. “Hoje, a corvina está saindo a R$ 23. Na semana que vem, ela deve subir um pouquinho porque os fornecedores passam para a gente um valor excessivo”, diz. Francy afirma que ainda não tem como estipular o valor do aumento, mas é certo que vai ocorrer por causa da procura. “A gente depende dos fornecedores (para definir os novos preços)”, pontuou. >

A aposentada Adenil da Silva, 60 anos, foi uma das raras pessoas que buscavam peixe para Semana Santa na manhã desta segunda. Com um cooler na mão, ela conta que se antecipa na busca por causa da qualidade. “Eu gosto de vir antes porque a gente escolhe um produto com qualidade melhor, além de ver a questão de valores. Quando deixa para cima da hora, a gente acaba comprando muito caro e só fica a sobra. Para mim, não é interessante”, disse. >

A comerciante autônoma Judite Lima também passou no centro comercial de peixaria, mas somente para fazer uma pesquisa. “Não vou comprar hoje porque os preços não me agradaram e o peixe não está fresquinho. Eu pesquiso muito para comprar porque eu gosto de peixe fresquinho”, disse. Na próxima sexta-feira (11), Judite voltará ao mercado para uma nova pesquisa. “Eu sempre compro aqui camarão pistola e pescada amarela, com um bom preço. Compro em outros lugares também, mas o no Mercado do Peixe tem mais alternativas”, relatou. >

Por outro lado, Adenil achou os preços mais “salgados” em comparação ao Porto da Sardinha, em São João do Cabrito. “No Porto, porém, não gostamos muito do local. Aqui (Mercado do Peixe) é mais higienizado”, disse. Segundo a aposentada, o kg do camarão pistola no Porto, por exemplo, sai por R$ 35. No Mercado do Peixe, o valor do kg desta espécie varia entre R$ 55 e R$ 60. O kg do camarão menor, por sua vez, é vendido por R$ 25. >

Viradão na Semana Santa >

O Mercado do Peixe funcionará por 35 horas ininterruptas na Semana Santa. A feira abrirá às 3h da quinta-feira (17) e manterá o expediente até as 14h da Sexta-feira Santa (18). >