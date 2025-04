DICA DE NUTRI

Comer carboidrato engorda? Entenda o que pode entrar na dieta para manter o peso equilibrado

Nutricionista clínica dá explicações sobre consumo de carboidrato

É muito comum ver pessoas planejando dieta - sem auxílio de nutricionista - com cortes exagerados de carboidrato. Pão? Fora do cardápio. Arroz? também não entra na lista. Mas, afinal, comer carboidrato engorda? >

O problema é o excesso. "Se você consome alimentos fontes de carboidrato várias vezes ao dia (pães, biscoitos, farinha, entre outros), ao final do dia poderá ter consumido mais do que deveria e, por isso, os carboidratos podem favorecer o ganho de peso", continua Carine.>

Para uma dieta considerada normal, quando o paciente não tem uma doença específica, como diabetes, o consumo de carboidrato deve ser em torno de 50 a 60% do total de calorias da alimentação. "Mas, de maneira geral, quando não é possível fazer esse cálculo, é melhor prestar atenção no tipo de carboidrato e na combinação com outros tipos de alimentos do que especificamente na quantidade", diz. >