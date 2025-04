SAÚDE

Modinha de suplementos: saiba quando é indicado e quais são os perigos do excesso

Especialistas dão orientações sobre suplementação adequada

Os suplementos são indicados quando há algum sinal de carência nutricional ou há evidências de deficiência nutricional através dos exames bioquímicos, conhecidos como exames de sangue. No entanto, o consumo do produto virou moda e muitas pessoas desconhecem os riscos que o excesso de suplementação causa ao corpo. >

Para início de conversa, a suplementação deve ser indicada por um especialista, segundo a nutricionista clinica Carine Oliveira. "Se um paciente chega no consultório com uma queixa de cansaço, sonolência, pedimos o exame e vemos que a vitamina B12 está em níveis abaixo do que deveriam. Neste caso, é indicada a suplementação. Outro exemplo: se o paciente consome pouco alimentos fontes de proteína e não consegue alcançar sua meta diária, então, podemos lançar mão de um suplemento de proteína para alcançar as necessidades diárias", explica. >