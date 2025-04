INEMA

Nove praias de Salvador estão impróprias para banho neste final de semana; saiba quais

Boletim de Balneabilidade avalia a qualidade das águas de diversas praias da Bahia

Millena Marques

Publicado em 4 de abril de 2025 às 16:51

Praia de Piatã é uma das nove impróprias para o banho Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

O Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema) anunciou, nesta sexta-feira (4), que nove praias de Salvador estão impróprias banho no primeiro final de semana de abril, por meio do Boletim de Balneabilidade, que avalia a qualidade das águas de diversas praias de Salvador e do Estado. >

O relatório, elaborado com base na medição dos níveis de Escherichia coli (E. Coli) conforme os critérios do Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama) na Resolução nº 274/2000, classifica os locais em “próprios” (indicando condições seguras para banho) e “impróprios” (onde se recomenda cautela).>

Além dos parâmetros técnicos, o boletim ressalta que vazamentos de óleo, transbordamentos de esgoto e períodos chuvosos podem arrastar resíduos pelas galerias pluviais, impactando negativamente a qualidade da água. Por esse motivo, é importante que os frequentadores das praias fiquem atentos às recomendações do Inema, especialmente em áreas próximas às saídas de esgoto e desembocaduras de rios ou córregos. A seguir, confira a classificação detalhada dos locais analisados em Salvador:>

Praias Impróprias

Tubarão (SSA PR 200): Em frente ao conjunto habitacional abandonado, próximo à antiga fábrica de cimento.>

Periperi (SSA PR 100): Localizado na saída de acesso, logo após a travessia da via férrea.>

Penha (SSA PE 100): Em frente à barraca do Valença.>

Bogari (SSA BO 100): Em frente ao Colégio da PM (antigo Colégio João Florêncio Gomes).>

Pedra Furada (SSA FU 100): Atrás do Hospital Sagrada Família, com acesso pela ladeira.>

Boca do Rio (SSA BR 100): Em frente ao posto Salva Vidas.>

Corsário (SSA CO 100): Também em frente ao posto Salva Vidas.>

Patamares (SSA CO 200): Próximo ao Coliseu do Forró e Caranguejo de Sergipe.>

Piatã (SSA PA 100): Em frente ao posto Salva Vidas, nas proximidades do Clube Costa Verde.>