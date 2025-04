TEMPO

Vai chover no final de semana? Confira previsões para o litoral norte e extremo sul da Bahia

Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema) divulgou boletim nesta sexta-feira (4)

Millena Marques

Publicado em 4 de abril de 2025 às 16:38

Praia do Litoral Norte Crédito: Foto: Paula Fróes/GOVBA

Calor intenso e muito sol devem prevalecer em grande parte da Bahia no primeiro final de semana de abril. De acordo com o boletim meteorológico do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema), divulgado nesta sexta-feira (4), a presença de uma massa de ar seco mantém o tempo firme, mas algumas áreas podem registrar pancadas de chuva isoladas, especialmente no litoral e no extremo sul baiano. >

Para esta sexta-feira, a previsão indica céu variando entre parcialmente nublado e claro em Salvador e região metropolitana, com possibilidade de chuvas passageiras ao longo do dia. As temperaturas na capital baiana oscilam entre 24°C e 33°C. No interior, o tempo segue estável, com sol predominando e temperaturas elevadas. Em cidades como Juazeiro e Barreiras, os termômetros podem marcar até 35°C, enquanto na Chapada Diamantina, os valores ficam mais amenos, com mínima de 18°C em Piatã.>

No sábado (5), o cenário se mantém semelhante, com tempo firme e altas temperaturas na maior parte do estado. No entanto, as condições atmosféricas favorecem a ocorrência de chuvas rápidas no litoral e no oeste. A umidade relativa do ar segue baixa, em torno de 35%, principalmente nas áreas centrais da Bahia. Em Ilhéus, os termômetros variam entre 22°C e 30°C, enquanto Vitória da Conquista apresenta temperaturas entre 18°C e 27°C.>