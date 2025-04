CRIME

Mãe é presa suspeita de matar o próprio filho de 3 anos

Caso aconteceu em Teixeira de Freitas, no extremo sul do estado

Uma mulher de 21 anos foi presa nesta quarta-feira (2) em Teixeira de Freitas, no extremo sul da Bahia, sob suspeita de ter matado o próprio filho, de 3 anos, no dia 25 de março. >

Na ocasião, a criança foi encaminhada em estado grave para o Hospital Estadual Costa das Baleias com marcas de agressões, de acordo com a Polícia Civil (PC). Exames médicos constataram traumatismo craniano, fratura na clavícula e logo depois, foi registrada a morte encefálica do bebê.>