VIOLÊNCIA

Suspeito de matar arquiteto durante tentativa de assalto se entrega à polícia

Criminoso apontado como autor dos disparos tinha duas passagens policiais

Um dos suspeitos de participar da morte de um arquiteto durante um assalto no bairro do Butantã, na zona oeste de São Paulo, foi preso nesta sexta-feira (4). O suspeito disparou contra Jefferson Dias Aguiar, de 43 anos, depois que ele atropelou seu comparsa enquanto eles assaltavam uma mulher>

Imagens de câmeras de segurança que registraram o momento do crime mostram que o suspeito estava acompanhado de um comparsa, que fugiu depois do assalto. Ele ainda não foi localizado.>

O arquiteto caiu no chão e amigo que estava no banco do carona conseguiu correr. O criminoso largou a moto, que, segundo a polícia, era roubada, e fugiu a pé. Uma equipe do Samu socorreu o arquiteto e o levou para o Hospital Universitário, mas ele não resistiu aos ferimentos>