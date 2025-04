CRIME

Vídeo: arquiteto atropela ladrão e é morto em tentativa de assalto

As imagens mostram que o assaltante subiu com a moto na calçada e reduziu a velocidade ao retornar para a rua

Carol Neves

Publicado em 2 de abril de 2025 às 07:38

Jefferson Dias Aguiar foi morto com tiro na nuca Crédito: Reprodução

Um arquiteto foi morto após ser baleado durante uma tentativa de assalto no bairro do Butantã, em São Paulo, na terça-feira (1). O crime foi registrado por uma câmera de segurança. >

As imagens mostram que o assaltante subiu com a moto na calçada e reduziu a velocidade ao retornar para a rua depois de roubar o celular de uma mulher. Nesse momento, Jefferson Dias Aguiar avançou com o carro e atingiu o criminoso, que caiu, mas rapidamente se levantou, aproximou-se do arquiteto e efetuou os disparos. >

De acordo com a Polícia Militar, dois suspeitos em uma motocicleta praticavam roubos na região quando abordaram o veículo da vítima. Testemunhas relataram que o arquiteto tentou acelerar para fugir, mas um dos criminosos atirou, atingindo-o na nuca. >

Após o crime, os assaltantes abandonaram a moto e fugiram a pé. Há indícios de que tenham pulado o muro de uma obra próxima para escapar. O Serviço de Atendimento Móvel (Samu) socorreu a vítima e a levou ao Hospital Universitário, mas ela não resistiu aos ferimentos.>

As primeiras informações apontam que os dois suspeitos estavam cometendo roubos na região usando a moto. A mulher roubada na calçada não ficou ferida, assim como um amigo do arquiteto que estava no banco de passageiro e saiu correndo.>

A PM recuperou a moto utilizada no crime e analisa imagens de câmeras e radares para identificar os suspeitos. O caso foi registrado no 51º Delegacia e será investigado pelo Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic). >

O número de homicídios dolosos em São Paulo subiu 16% no primeiro bimestre de 2025 em relação a 2024, segundo a SSP. Foram 94 casos e 95 vítimas neste ano, contra 81 casos e 85 vítimas no mesmo período do ano passado. >