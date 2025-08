INTIMIDAÇÃO

Advogado suspenso ameaça de morte alto escalão e funcionários da OAB: 'Matar todo mundo'

Homem, que já estava afastado por responder a processos éticos-disciplinares, ganhou nova suspensão

O advogado em questão já está suspenso do exercício profissional por responder a processos ético-disciplinares no Tribunal de Ética e Disciplina da Ordem. Depois das ameaças, foi instaurado um novo processo ético-disciplinar, com a determinação de uma nova suspensão preventiva do exercício da profissão. >