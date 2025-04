VIOLÊNCIA

Polícia identifica suspeitos de participar da morte de arquiteto baleado após atropelar assaltante

O caso é investigado como latrocínio; vítima tentou impedir que criminoso fugisse com a aliança e celular de pedestre

Perla Ribeiro

Publicado em 3 de abril de 2025 às 09:21

Arquiteto foi morto ao atropelar ladrão que tinha acabado de assaltar uma mulher Crédito: Reprodução

A Polícia Civil de São Paulo identificou dois suspeitos de participarem da morte do arquiteto Jefferson Dias, 43 anos, morto durante tentativa de assalto no Butantã, na Zona Oeste de São Paulo. O Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) não divulgou os nomes dos investigados. Um deles é o criminoso que atirou na vítima e outro o que o ajudou a fugir. Jefferson passava de carro com um amigo pela Rua Desembargador Armando Fairbanks quando presenciou o assalto a uma mulher por um motociclista. Câmeras de segurança registraram quando o criminoso subiu na calçada e desacelerou quando voltou para a rua. Neste momento, o arquiteto jogou o carro em direção à moto, atingindo o ladrão, que caiu, mas logo se levantou e fez os disparos na direção de Jefferson. O arquiteto caiu no chão e amigo que estava no banco do carona conseguiu correr. >

A Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP) informou que "as diligências levadas a efeito pelas equipes da especializada possibilitaram a identificação tanto do atirador, como do indivíduo que fazia sua escolta e deu fuga após a realização dos disparos". Ainda de acordo com a pasta, são realizadas buscas para a localização e prisão dos autores, "cujas qualificações serão inicialmente preservadas visando a efetividade das investigações". O caso é investigado como latrocínio (roubo seguido de morte) porque a vítima tentou impedir o criminoso de fugir com a aliança e celular que havia acabado de roubar de uma pedestre. >

O criminoso largou a moto, que, segundo a polícia, era roubada, e fugiu a pé. A Polícia Militar recuperou uma das motocicletas usadas no crime e está analisando imagens de radares e câmeras de segurança da região. Jefferson foi atingido por três disparos fatais. Uma equipe do Samu socorreu o arquiteto e o levou para o Hospital Universitário, mas ele não resistiu aos ferimentos. O velório e o enterro dele serão realizados na quinta-feira (3) no Cemitério Parque dos Ypês, em Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo. A mulher vítima do assalto não se feriu.>