SÃO PAULO

Arquiteto morto após atropelar assaltante perdeu pai assassinado

Vítima tinha apenas 7 anos quando o pai foi morto, vítima da violência urbana

O arquiteto Jefferson Dias Aguiar, de 43 anos, morto durante tentativa de assalto no bairro do Butantã, na zona oeste de São Paulo, perdeu o pai, aos 7 anos, também vítima da violência urbana. Jefferson era o mais velho de três irmãos e foi atingido por três tiros, assim como o pai. A informação é da Folha de S.Paulo. O jornal conversou com o cunhado de Jefferson, que o conheceu na infância, quando eram vizinhos.>

O crime que vitimou o arquiteto foi nessa terça-feira (1º), por volta do meio-dia. Ele passava de carro com um amigo pela Rua Desembargador Armando Fairbanks quando presenciou o assalto a uma mulher por um motociclista. Câmeras de segurança registraram quando o carro da vítima atinge o criminoso, que cai, mas logo se levanta e dá três tiros no motorista. Jefferson chegou a ser socorrido no Hospital Universitário, mas não resistiu aos ferimentos - um deles no pescoço - e morreu.>