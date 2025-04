CRIME

Retaliação de triplo homicídio: traficantes do CV foram interceptados antes de ataque

Criminosos foram presos com fuzis, pistolas e granadas

Wendel de Novais

Publicado em 4 de abril de 2025 às 14:00

Traficantes do CV foram presos pelo Bope Crédito: Reprodução

Os cinco criminosos que fizeram uma família refém e foram presos em flagrante no bairro de Fazenda Grande I, em Salvador, foram interceptados por policiais antes de um ataque contra uma facção rival. Os homens, que são da facção do Comando Vermelho (CV), estavam envolvidos em uma ação de retaliação ao triplo homicídio registrado em Cajazeiras XI nessa semana. >

“Certamente, iriam promover um ataque a algum grupo rival, já que tivemos recentemente um triplo homicídio numa localidade próxima, no Loteamento Santo Antônio”, informa um policial militar consultado pela reportagem. Ainda segundo ele, o grupo foi interceptado após denúncias anônimas sobre homens armados nas ruas de Fazenda Grande I.>

Bope cercou casa invadida pelos traficantes Crédito: Reprodução

No triplo homicídio citado, as vítimas, entre elas um rifeiro conhecido como Deivinho e Ratonildo, foram sequestradas em Simões Filho e transportadas para Cajazeiras XI, onde criminosos as executaram com tiros de fuzil. Amigos e familiares de Deivinho defendem que o rifeiro não tinha qualquer relação com organizações criminosas.>

A reportagem apurou que os homens presos no caso com reféns são: Valnei Vitor de Jesus Reis, Isaías da Silva, Wellington Keven dos Santos Costa, Ualace Daniel Santos do Carmo e Carlos Adriano Esquivel da Silva. Todos estão vinculados a crime praticados pelo CV na região de Fazenda Grande I.>

A hipótese do ataque em retaliação é sustentada pela fonte policial por conta das armas apreendidas com os suspeitos. “Armas de guerra, eles são narcoterroristas. Três, inclusive, são egressos do sistema prisional. Eles se intitulam do Comando Vermelho e um deles tem o cabelo pintado de vermelho, em alusão à facção”, completa.>

Fuzis, granadas e pistolas foram apreendidos Crédito: PM-BA

Os criminosos foram encontrados com material bélico, incluindo dois fuzis 556, armas usadas em guerras e compradas pelas facções para eliminar inimigos. Além dos fuzis, três pistolas 9mm estavam com os traficantes. Todas armas estavam acompanhadas de munições, 192 para as 9mm e 56 para os fuzis.>